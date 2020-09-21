Православные белорусы празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Что можно и нельзя делать в этот день?

Считается, что ни одна молитва в день Рождества Пресвятой Богородицы не останется неуслышанной. Фото: pixabay.com.

В понедельник, 21 сентября, православными верующими отмечается Рождество Пресвятой Богородицы, непереходящий праздник, установленный в честь рождения Пречистой Девы Марии. По церковному календарю с этого дня начинается годичный круг всех праздников православной церкви.

Что можно, а что запрещено делать в этот день верующим?

В этот день в церквях проходят торжественные богослужения, которые начались еще накануне всенощными бдениями.

Традиционно в этот день выпекали особый хлеб с буквами «Р» и «Б». Им угощали родственников, друзей и соседей, потчевали больных. Те, кто поедали эти хлебцы и запивали их святой водой, верили, что так изгоняют свои болезни. Еще сегодня стоит сходить в церковь, помолиться. Считается, что ни одна молитва в этот день не останется неуслышанной.

В этот день запрещено: ссориться и ругаться, желать зла кому-либо или даже просто накричать на кого-то (особенно на близких и родных). На время лучше отложить любую бытовую работу, сделав исключение только для неотложных дел: ухода за детьми и домашними животными. Нельзя смахивать крошки со стола.

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