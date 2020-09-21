Российский академик Караулов рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам академика Российской академии наук заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александра Караулова, вакцина от коронавируса может быть противопоказана людям с первичным иммунодефицитом. В то же время от отметил, что онкологические, аутоиммунные и ревматологические заболевания не станут препятствием для прививки.

Академик Караулов сделал акцент на то, что Минздрав России уже выпустил восемь временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

- Во всем мире разрабатываются где-то около 100 вакцин, - добавил академик, пишет БелТА.

Напомним, что на прошлой неделе и. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, в Беларуси фактически стартовали испытания российской вакцины от COVID-19.

Он сообщил, что процедура испытания начинается со знакомства с досье, выбора центров для клинических исследований и так далее. Так что по факту процесс пошел.

- Но пока российскую вакцину от ковида на добровольцах в Беларуси не применяют, - уточнил Пиневич.

Также и. о. министра заметил, что главной целью Беларуси, как и российских коллег, стоит оценка вероятности возникновения побочных действий. Пока, по данным литературы, они не были зафиксированы.

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Белорусский президент не исключил, что вторая волна пандемии COVID-19 в Европе будет мощнее, и поблагодарил Путина за российскую вакцину для Беларуси (подробности).

Премьер-министр Головченко заявил, что чувствует себя отлично после прививки от коронавируса.

«Чувствую себя отлично, на ногах, как видите, целый день. Работаю в полную силу. Так что просьба насчет моего состояния здоровья не беспокоиться», - сказал он журналистам (подробности).