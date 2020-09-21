Около 600 грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси

Утром 21 сентября очередь более чем из 150 фур в пункте пропуска "Бенякони". Фото: ГПК.

На границах Беларуси со странами Евросоюза наблюдаются скопления фур, сообщает Госпогранкомитет в официальной сводке.

На 08.00 утра 21 сентября из Беларуси в Литву не могут выехать более 350 грузовиков.

Наибольшее скопление большегрузов образовалось в пункте пропуска «Бенякони», где в очереди - свыше 150 фур. В «Привалке» застряли 130 большегрузов, а дальше «Каменного Лога» не смогли проехать еще более 70 фур, только в «Котловке» - нет грузовиков в очереди на въезд в Литву.

Также очереди наблюдаются и на въезде в Польшу и Латвию, хотя гораздо меньшие. На латвийскую сторону ждут выезда свыше 20 фур, в Польшу - более 150 большегрузов.

На латвийском и польском направлениях очереди меньше. В Латвию не могут въехать более 20 фур, а в Польшу - более 150. Очередь грузовиков есть и в направлении Украины: в «Новой Гуте» на выезде стоят свыше 70 грузовиков, в «Веселовке» - более 20.

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