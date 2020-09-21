В Беларуси с 21 сентября возвращается лето. Фото: Павел МАРТИНЧИК

21 августа по всей территории Беларуси ожидается потепление. В Бресте от +21 до +23 градусов тепла. В Гродно и Гомеле столбик термометра поднимется до +22, в Витебске - до +21. Прохладнее всего будет в Минске - +20. По всей стране ожидается ясная погода, без осадков и сильного ветра. Но к вечеру столбик термометра опуститься до +13-+15. Ночью обещают до +8 тепла. Всю неделю сохраниться ясная погода в основном без осадков. В Бресте, Гомеле и Гродно столбик термометра поднимется до +25 градусов, в Минске, Витебске и Могилеве - до +22, сообщает Белгидромет.