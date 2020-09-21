Три человека погибли в аварии под Минском: Kia сбила лося и вылетела на встречку

Водитель "Киа" сбил лося, а затем врезался во встречный "Пежо". Фото: МВД.

Подробности смертельного ДТП в Минском районе сообщила пресс-служба МВД.

Авария произошла в воскресенье, 20 сентября, на дороге республиканского назначения Р-23. В Минском районе примерно в 21.00 водитель «Киа Спортейдж» на скорости въехал в лося, а затем вылетел на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение.

- На встречке «Киа» врезалась в «Пежо», за рулем которого находился 46-летний мужчина. В аварии погибли оба водителя транспортных средств, а также пассажирка «Пежо». Еще одна жертва жуткой аварии - 14-летний пассажир «Пежо», мальчик госпитализирован, - добавили в пресс-службе.

Всего за прошедшие выходные, 19 - 20 сентября, по информации ГАИ, в Беларуси произошло 27 ДТП, в которых погибли 13 и получили различные травмы еще 23 взрослых и 4 ребенка.

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