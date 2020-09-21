Три женщины в лесу заблудились под Островцом

Жительницы Островца пошли в лес за грибами в обед 18 сентября. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Жительницы Островца пошли в лес за грибами в обед 18 сентября. В какой-то момент заблудились и не смогли самостоятельно выйти из леса. Женщины позвонили в МЧС. Спасатели все время были на связи с заблудившимися грибниками – разговаривали по мобильной связи и просили искать ориентир.

Женщинам удалось выйти к квартальному столбику лесхоза, специалисты предприятия выяснили в каком квартале они находятся и сообщили в МЧС. Спасатели выехали к месту ЧП на машине и через громкоговоритель искали женщин. В восьми километрах от Островца около деревни Мали, они были найдены.

Медицинская помощь не понадобилась, а на поиски ушло около часа.

С начала 2020 года спасатели в Гродненской области помогли выбраться из лесов 18 потерявшимся, пишет БелТА.