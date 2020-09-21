На «Беларуськалии» протестует еще один шахтер: многодетный отец отказался выходить на поверхность до выполнения своих требований

Шахтер Олег Кудёлка после ночной смены отказался выйти на поверхность, пока не выполнят его протестные требования. Фото: Telegram стачкома "Беларуськалия".

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала историю протеста солигорского шахтера Юрия Корзуна, который 10 сентября в шахте приковал себя наручниками, выдвинув ряд требований.

В понедельник, 21 сентября, события повторились - еще один шахтер после смены отказался подниматься на поверхность, сообщил Telegram заводского стачкома.

- Предварительно работники 4-го рудоуправления рассказали, что нервы еще одного шахтера не выдержали творящегося в стране беспредела и беззакония. После ночной смены еще один шахтер отказался подниматься на поверхность, пока не будут выполнены его требования, - проинформировали в стачкоме.

Протестующего шахтера зовут Олег Кудёлка, он отец троих детей, во вторник, 22 сентября, ему исполняется 43 года.

- Такой протест Олег хотел выразить еще 9 и 10 августа, проявив несогласие со зверствами в отношении мирного населения, - рассказала стачкому супруга шахтера.

Еще женщина передала стачкому открытое письмо Кудёлки гендиректору «Беларуськалия» Ивану Головатому и коллегам. Среди требований шахтера - «прекращение беспредела силовиков, запугиваний, задержаний и избиений мирного населения страны», а также отставка гендиректора «Беларуськалия», с которым мужчина вместе учился в Санкт-Петербургском горном университете.

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