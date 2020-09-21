Лукашенко поменял на должностях высших чиновников, ректоров медуниверситетов и гендиректора «БЕЛАЗа»

Новых назначенцев Александр Лукашенко 21 сентября принял во Дворце Независимости. Фото: Telegram «Пул Первого».

О том, что в понедельник, 21 сентября, у белорусского президента очередной кадровый день, сообщил Telegram-аккаунт «Пул Первого». Всего в кадровом списке - 12 фамилий новых назначенцев. Однако большинство согласований на должности пройдут в рабочем порядке, только 5 чиновников будут назначены на должности лично Александром Лукашенко.

Среди новых кадров - назначение 21 сентября на должность директора Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Игоря Назарука, сообщил Telegram-канал АТН.

Также БелТА проинформировала, что Александром Лукашенко были согласованы назначения в руководстве Минфина. Так Дмитрия Кийко, ранее занимавшего должность замминистра, назначили первым замом министра финансов. Еще заместителями главы Минфина стали Елена Печень и Ольга Тарасевич, работавших ранее на руководящих постах в ведомстве.

Еще одно новое назначение - в Госкомитете по имуществу, здесь Лукашенко согласовал на должность первого зампреда комитета Петра Бровкина, на место зампредседателя Николая Бобера.

Нового управленца назначили еще в Могилевский областной исполком. Здесь первым замом предстателя стал Анатолий Уласевич, экс-гендиректор «Белагросервиса».

В Минздраве на должность главного государственного санитарного врача республики назначен Александр Тарасенко.

Другие важные назначения которые согласовывались лично президентом: назначение на должность ректора Академии управления при президенте Вячеслава Даниловича; утверждение ректором БГМУ Сергея Рубниковича; согласование на пост ректора Гомельского госмедуниверситета Игоря Стома; назначение ректором Гродненского госмедуниверситета Елены Кротковой; утверждение нового гендиректора «БЕЛАЗа» Сергея Никифоровича.

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