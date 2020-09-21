Премьер Головченко заявил о беспрецедентном давлении на Беларусь

Роман Головченко уверен, что недруги Беларуси хотят превратить обстановку в стране в хаос. Фото: БелТА.

В понедельник, 21 сентября, состоялась встреча премьер-министра Беларуси Романа Головченко с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко, сообщила БелТА.

Общаясь с российским чиновником, белорусский премьер заявил о непрекращающихся попытках «раскачать ситуацию, дестабилизировать обстановку в Беларуси и превратить все в хаос». По словам Головченко на республику продолжается воздействие внешних сил, как во время предвыборной кампании, так и в поствыборный период.

- Не прекращаются попытки прямого вмешательства во внутренние дела Беларуси. Есть попытки раскачать ситуацию, дестабилизировать, превратив обстановку в хаос. Этого добиваются недруги республики, - пояснил глава белорусского правительства.

И продолжая встречу с российским чиновником, заметил особенную ценность «в это время» белорусско-российских отношений, напомнил об интенсификации двусторонних контактов.

- Россия - огромная страна и территориально, и по числу населения, поэтому курс на построение взаимовыгодных партнерских и дружеских контактов с регионами России является очень важным для нас, - пояснил Головченко.

В свою очередь губернатор Приморья Олег Кожемяко также подчеркнул важность сотрудничества с Беларусью, выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества, импорте продукции и товаров, в том числе машинной техники и сельскохозпродукции из Беларуси.

- Наши небольшие товарные отношения, думаю, имеют возможность значительно увеличиться, - заверил чиновник РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Когда Беларусь получит компенсацию из-за налогового маневра России?

Вопрос все еще решается на всех межправительственных уровнях (подробности).

Появилось предложение активизировать работу по некоторым дорожным картам России и Беларуси по интеграции.

Об этом журналистам рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота (подробности).