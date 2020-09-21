КГБ продлил сроки расследования дела Бабарико

Виктор Бабарико возглавлял Белгазпромбанк, после этого баллотировался в президенты Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фигуранты уголовного дела остаются под стражей в СИЗО КГБ уже несколько месяцев, у адвокатов подписка о неразглашении.

- Сроки по делу продлены, следственные действия продолжаются, - об этом пишет агентство Sputnik со ссылкой на свой источник, который знаком с ходом расследования дела.

Ранее Виктор Бабарико возглавлял Белгазпромбанк, после этого баллотировался в президенты Беларуси. 11 июня в Белгазпромбанк пришли с обыском, было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Через несколько дней задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, с 18 июня Виктор и Эдуард Бабарико находятся под стражей в СИЗО КГБ, 24 июля Виктору Бабарико предъявили новое обвинение.

- Безусловно, адвокаты регулярно писали ходатайства об изменении меры пресечения. Но если кому и назначили домашний арест, то это может один обвиняемый, цитирует источник Sputnik. - Прогнозы по срокам окончания следствия делать трудно. Дело не столько сложное для расследования, сколько резонансное с точки зрения персоналий, которым предъявлено обвинение. Даже по числу обвиняемых невозможно точно сказать. Как минимум, человек 10.