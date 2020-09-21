МВД подтвердило задержание 442 человек на акциях протестов 20 сентября, стрельбу и слезоточивый газ в Бресте

В Беларуси продолжаются точечные задержания на мирных акциях протестов. Фотоиллюстрация. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в воскресенье, 20 сентября, по всей Беларуси правоохранители зафиксировали 24 протестных мероприятия, рассказала пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

По информации силового ведомства, общее число протестующих превысило 20 тысяч человек.

- В Минске граждане собирались в различных частях столицы. Около 15.00 часов тысячная колонна двинулась к стеле «Минск - город-герой». Протестующие хаотично перемещались по улицам и проспектам, к ним примыкали различные группы. На пике сбора общее число собравшихся достигло около 18 тысяч протестующих, к 18.00 часа на площади Победы акция была завершена, - заявили в МВД.

Также в правоохранительном ведомстве, подтвердили, что в Бресте на протестных акциях силовики применили слезоточивый газ, чтобы «пресечь противоправные действия протестующих». Еще в облцентре стреляли светошумовыми патронами: «Был произведен один предупредительный выстрел в воздух для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на правоохранителей».

Общее число задержанных по Беларуси в этот день - 442 человека, большинство из них - 266 задержанных в Минске. Уточняется, что 330 человек из задержанных до судов водворены в места содержания.

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