Шахтёра Олега Кудёлко, который в знак протеста остался под землей, подняли на поверхность

- Такой протест Олег хотел выразить ещё 9 и 10 августа, проявив несогласие со зверствами в отношении мирного населения, - разъяснила жена шахтера. Фото: Telegram стачкома «Беларуськалия».

Как мы писали ранее, 21 сентября один из шахтеров Беларуськалия Олег Куделко после ночной смены отказался подниматься на поверхность. В стачкоме проинформировали, что его нервы не выдержали беспредела и беззакония творящихся в Беларуси. Покидать рабочее место он отказался до тех пор, пока не будут выполнены его требования.

Зовут протестующего шахтера Олег Куделко, он является отцом троих детей. 22 сентября, ему исполнится 43 года.

- Такой протест Олег хотел выразить ещё 9 и 10 августа, проявив несогласие со зверствами в отношении мирного населения, - разъяснила жена шахтера.

Стало известно, что Олег уже на поверхности. Телеграм-канал стачкома Беларуськалия опубликовал информацию от его супруги. Он позвонил ей и передал примерно следующее: подняли на поверхность, загрузили в скорую и в сопровождении машины с неизвестными лицами везут в психоневрологический диспансер.

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Юрий Корзун после смены пристегнулся наручниками в шахте, озвучив требования, одно из первых - прекратить давление на коллектив. Его оттуда принудительно вывели из-за требований безопасности (подробности).