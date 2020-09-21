«В Академии управления мышь не должна проползти, там должны быть преданные государству и народу люди». Лукашенко высказался о белорусском образовании

Александр Лукашенко считает, что в Беларуси блестящее образование Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко на встрече, где назначал новых ректоров медицинских вузов, высказался о белорусском образовании.

- Мы даем блестящее образование. Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире. Мы всегда ахаем и охаем, и даже наша так называемая оппозиция плачется, что у нас утечка умов, - цитирует президента агентство БелТА. - Так что, дураков берут за границу? Нет, утечка умов. Значит, эти умы есть. Значит, образование хорошее получили и кто-то едет работать за границу.

Лукашенко сказал, что последние несколько лет есть и обратная ситуация. Белорусы, которые раньше уехали в другие страны, возвращаются домой.

- В нашем мире вряд ли кого-то удержишь сегодня. Удерживать надо разумно, чтобы люди ценили эту землю. А Академия управления - там вообще мышь не должна проползти, там должны быть патриотичные и преданные государству и народу люди. Я специально попросил, чтобы гуманитарий возглавлял этот вуз. Нам очень не хватает патриотизма в наших людях, - сказал президент.

Отдельно президент поднял тему медицинских вузов.

- Я также был сторонником, чтобы, грубо говоря, историю КПСС четыре года подряд не изучали и не сдавали экзамены. Но если мы уж первый-второй семестр проходим историю или на втором курсе еще изучаем историю Беларуси, этот курс надо преподавать как следует, - сказал Лукашенко.