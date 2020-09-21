Президент Беларуси сменил ректоров в трех медицинских университетах

Президент подчеркнул, что врачи, как и учителя, — это основа общества, и его отношение к ним всегда было трепетным. Фото: belta.by

Александр Лукашенко согласовал назначение ректоров у трех медвузов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Ректором Белорусского государственного медицинского университета согласован Сергей Рубникович, который ранее занимал должность заведующего кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии в Белорусской медицинской академии последипломного образования.

На должность ректора Гомельского государственного медицинского университета назначен Игорь Стома, который до настоящего времени работал доцентом кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета.

В прошлом начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Елена Кроткова назначена ректором Гродненского государственного медицинского университета.

Обращаясь к присутствующим на назначении, президент подчеркнул, что врачи, как и учителя, - это основа общества, и его отношение к ним всегда было трепетным. «Я вас очень прошу: обратите внимание не только на образовательный, но и на воспитательный процесс в тех вузах, в которые вы направляетесь», - добавил Александр Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко поменял на должностях высших чиновников, ректоров медуниверситетов и гендиректора БелАЗа

Всего в списке кадровых назначений на 21 сентября - дюжина фамилий (подробности).