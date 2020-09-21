Новая, вторая часть учений «Славянское братство» будет гораздо масштабнее первой

Усилить масштаб белорусско-российских учений решили после встречи Путина и Лукашенко. Фото: Александр ПОЛИТАЕВ, "Ваяр".

«Славянское братство» - это ежегодные учения, в которых участвуют военные Беларуси, России и Сербии. Учения проводятся по очереди в каждой из этих стран, начиная с 2015 года. В этом году «Славянское братство» принимает Беларусь - учения проходят на полигоне под Брестом. Сроки проведения - с 14 по 25 сентября.

Изначально в учениях планировали задействовать 1500 человек. Но в этот раз учения начались со скандала: сербские военные отказались прилететь в Брест. Дело в том, что Евросоюз потребовал от Белграда отказаться от учений, правительство Сербии согласилось.

В результате число участников учения сократилось с 1500 до 800 военнослужащих. От России участвуют 300 псковских десантников. Часть из них прилетела в Барановичи на военно-транспортных Ил-76. Технику - 70 единиц - и остальную часть десантников привезли железнодорожным транспортом. Еще 100 единиц техники, задействованной в учениях, - белорусской армии.

А после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина заговорили и о втором, более масштабном этапе учений. Сейчас стали известны подробности. Как выяснилось, решение о втором этапе было принято Александром Лукашенко «на фоне складывающейся военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь». Если на первом этапе учения войска на Брестском полигоне отработали учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике, то на втором этапе основной направленностью практических действий войск станет ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства.

Итак, во втором этапе примут участие военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных сил, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск ВС России. Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от России - около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники.

Расширится и список полигонов. Будут задействованы: общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, полигоны Брестский, Гожский и авиационный полигон Ружанский.

Особенностью данного учения станет выполнение учебно-боевых задач в сложных условиях, в том числе совершение маршей, десантирование личного состава и боевой техники из самолетов военно-транспортной авиации, форсирование водных преград, проведение боевых стрельб, а также боевое применение авиации.