Помощница Дмитрия Лукашенко ушла из президентского спортклуба

Фото Ксении Валахович с мирного марша в Минске. Фото: Фейсбук.

- Я больше не работаю в ПСК, но ушла я по разным причинам. В том числе потому, что давно хотела заниматься творчеством (Ксения поэтесса. - Прим. авт.). И понимала, что в полной мере посвятить себя любимому делу я не могу, когда с 9 до 18 занята другим. Да, я была помощником Дмитрия Александровича Лукашенко. И, кроме слов благодарности, ничего другого сказать не могу. Это порядочный и по-настоящему добрый человек, который очень много сделал и для белорусского спорта, и для благотворительности. «Прикосновение к жизни», поисково-спасательный отряд «Ангел», организация, помогающая тяжело больным детям, «Светлячок», «Дети в беде» (дети, больные онкологией), многодетные семьи... Те, кому ежегодно оказывалась и оказывается спонсорская помощь, благодаря ПСК и Дмитрию Александровичу. Этот список я могу продолжать... - написала Ксения Валахович (Голуб).

Бывшая помощница Дмитрия Лукашенко посещает мирные акции протестов в Минске. Ксения постоянно размещает на своей странице в Фейсбуке фотографии с места событий. Объясняя свой уход, она добавляет:

- И да. Я против насилия. Я хочу жить в мире, где не нужно каждый день бояться, вернется ли твой ребенок с учебы домой! У меня абсолютно четкая позиция. И я ее не скрываю.

Спустя два часа после первого поста Ксения уточнила, что уволилась из президентского спортклуба еще до выборов президента Беларуси. Это был взвешенный выбор. Поэтесса также рассказала, что ее отца задержали на мирной акции спустя месяц после ее увольнения.

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«Я вас очень прошу: обратите внимание не только на образовательный, но и на воспитательный процесс», - сказал Лукашенко (далее).