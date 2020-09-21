Лукашенко новым руководителям: Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и потом ходить ахать и охать — это уже без меня

По словам президента, многие из-за рубежа призывают к приватизации белорусских предприятий. Фото: belta.by

На совещании по назначению новых руководителей в вузы и предприятия Беларуси, которое проходило 21 сентября, Лукашенко рассказал, что на днях, ему доложили, что «в какой-то поликлинике врач отказался или отказалась лечить трехлетнего ребенка военного человека. Это не врач. Слушайте, в годы войны мы врагов своих лечили, если попадался на поле боя. А это что же за врачи? Вот причина того, что я поручил внимательно посмотреть на руководство наших медицинских вузов. Врач должен быть самым патриотичным человеком, потому что у него главная задача - спасти жизнь любого человека», - сказал президент, сообщает Пул Первого.

Говоря о новом гендиректоре БелАЗа, он отметил, что очень бы хотел, чтобы новое поколение «корни крепко пустило в нашу жизнь, в наше общество».

«Вам жить и творить, созидать Беларусь в будущем. Мы тоже умирать не собираемся, но мы уже будем смотреть со стороны. И если позовёте – мы где-то подскажем, поможем. Поэтому очень хотелось бы, чтобы Вы (новый гендиректор Сергей Никифорович) прижились на БелАЗе. Мы, конечно, это предприятие всегда будем поддерживать. Это белорусский бренд, белорусское достояние.

По словам президента, многие из-за рубежа призывают к приватизации белорусских предприятий.

«Просто эти шарлатаны не знают, что такое приватизация. И каково отношение нашего общества. Ни где, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли — это уже без меня и, уверен, без вас. Это уже тем, кто не понимает, что значит забрать у людей то, что создавалось миллионами (людей), забрать для одного какого-то инвестора».

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«Я вас очень прошу: обратите внимание не только на образовательный, но и на воспитательный процесс», - сказал Лукашенко (подробности).