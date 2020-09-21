Польша, Литва и Румыния предложили Евросоюзу сделать для белорусов безвизовый режим. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Об этом Польша, Литва и Румыния заявили в понедельник, 21 сентября. В своем заявлении страны - участницы ЕС обратили внимание, что Евросоюз, как крупная экономическая мировая держава, должен представить пакет помощи для демократических экономических преобразований Беларуси.

По мнению авторов заявления, пакет должен включать: «содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО; безвизовый режим при наличии необходимых условий; содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси». Также предлагается включить в пакет помощи «доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Беларуси, увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и увеличении инвестиций».

- Мы призываем международное сообщество присоединиться к Европейскому союзу и его государствам-членам в подготовке позитивной повестки дня для Беларуси вместе с пакетом поддержки политических, экономических и социальных преобразований в стране, - сообщается в заявление, пишет РИА Новости.

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