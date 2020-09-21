В Минске 16-летняя девочка пыталась покончить с собой. Фото: кадр из видео.

Когда к месту ЧП приехали правоохранители, школьница стояла за балконным ограждением многоэтажки.

- Она была растеряна, очень сильно плакала и не хотела жить. Мы стали с ней разговаривать, спрашивать, что случилось и чем можем помочь... В общем, старались отвлечь. Во время беседы нам с напарником удалось ее схватить, переместить за перила балкона и тем самым спасти от необдуманного поступка, – рассказал милиционер-водитель группы задержания Александр Ковалевич.

Чуть позже девочку-подростка передали медикам. По предварительной информации, она хотела покончить с собой из-за конфликта с родителями, сообщает в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

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