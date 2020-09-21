Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать список санкций против Беларуси на заседании 21 сентября

Главы МИД ЕС не смогли согласовать список санкций против Беларуси. Фото: pixabay.com

В Брюсселе 21 сентября состоялось заседание глав МИД Евросоюза, на котором должны были согласовать список санкций против Беларуси. В него войдут те, кто был причастен к фальсификации выборов, которые прошли 9 августа и к применению насилия против мирных граждан, а также нарушению прав человека. На заседании главам МИД ЕС снова не удалось прийти к единому решению. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Решение вновь заблокировал Кипр, который потребовал ввести санкции против Турции из-за происходящего в Средиземном море. Вопрос о санкциях вновь будет подниматься ближе к концу этой недели на саммите: 23-24 сентября. На самом деле, было предсказуемо что сегодня в Брюсселе не удастся прийти к единому мнению. Всем известно, что ситуация непростая, - рассказал член одной из делегаций из европейских стран в Совете ЕС.

На данный момент в санкционном списке находятся 40 официальных лиц Беларуси. Но до окончательного решения он сможет измениться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Страны Балтии ввели санкции в отношении Александра Лукашенко и 29 белорусских чиновников.

В списке невъездных - старший сын президента, представители ЦИК, силовики. (подробности)

Европарламент 17 сентября принял резолюцию по ситуации в Беларуси и призвал Евросоюз ввести жесткие санкции.

За принятие резолюции проголосовали 574 депутата. (подробности)