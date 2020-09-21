Курсы валют в Беларуси на 21 сентября: доллар и евро на торгах подорожали

Курсы валют в Беларуси на 21 сентября Фото: Инна КОРСАК

В понедельник, 21 сентября на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли торги. Доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Данная информация была опубликована на сайте БВФБ.

Доллар подорожал на 0,0176 и теперь стоит 2,5833 белорусского рубля.

Евро вырос на 0,0141 и теперь стоит 3,0555 белорусского рубля

Российский рубль подешевел на 0,0227 и теперь стоит 3,3978 белорусского рубля.

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