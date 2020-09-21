«Мария обрадовалась, что люди пришли ее поддержать»: суд оставил Колесникову под стражей

Член Координационного совета Мария Колесникова остается в СИЗО в Жодино. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мария Колесникова остается под стражей. Суд отклонил жалобу ее защиты. Это "Комсомолке" подтвердила адвокат Марии Людмила Казак.

- Завтра (22 сентября - Ред.) будем подавать жалобу в Мингорсуд, - говорит Людмила. - Мария очень обрадовалась, что в суд пришла большая группа поддержки. Она слышала аплодисменты.

В заседании Мария участвовала по видеосвязи из Жодино. Поддержать ее пришли дипломаты и неравнодушные люди. Колесникова помахала, показала фирменный знак «Сердце».

По словам адвоката, Мария по-прежнему не получает писем. Не приходят письма и от Марии.

- Будем разбираться, - говорит адвокат.

Напомним, члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ, совершенные с использованием СМИ и сети интернет). По этой части статьи грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Еще в августе генпрокурор Александр Конюк говорил о возбуждении уголовного дела по статье 361 УК.

- Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности РБ, - сказал тогда Конюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Все равно вывезут: живой или по частям». Колесникова написала заявление в СК и рассказала, как ее пытались выдворить из Беларуси