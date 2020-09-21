«Появилась новая Беларусь, которую мир никогда прежде не видел»: Светлана Тихановская выступила в Европарламенте

Светлана Тихановская выступила в Европарламенте. Фото: скриншот с видео

Члены Координационного совета Светлана Тихановская, Ольга Ковалькова и Павел Латушко приняли участие в заседании комитета по международным делам Европарламента, которое состоялось 21 сентября. Трансляция проводилась на официальном сайте Европарламента.

Светлана Тихановская во время своего выступления отметила, что этим летом появилась новая Беларусь, которую никогда прежде мир не видел. И добавила, что протесты, которые происходят, не являются геополитической революцией.

- Хочу еще раз подчеркнуть, что акции протеста, которые происходят в Беларуси – это не геополитическая революция. Они ненасильственные и мирные. Летом 2020 года возникла новая Беларусь, которой мир раньше не видел. Это новая глава нашей истории, - заявила Тихановская.

Она добавила, что по-прежнему выступает за освобождение политических заключенных, а также за проведение новых и честных выборов. Координационный совет, по словам Тихановской, - площадка для диалога, с представителями которой белорусские власти отказываются разговаривать.

Светлана Тихановская поддержала принятую 17 сентября резолюцию Европарламента и назвала ее одним из самых важных решений.

- Я прошу вас поддержать белорусский народ, белорусские СМИ, которые находятся под постоянным давлением со стороны властей, - добавила Тихановская.

Следом за ней выступила Ольга Ковалькова. Она призвала власти Евросоюза принимать активные меры и оказывать поддержку простым белорусам.

- Мы просим вас подготовить пакет помощи для Беларуси. Вы знаете, что наша экономика находится в не очень хорошем состоянии. Уже сегодня можно было бы начать разговор и об отмене виз для простых белорусов. Это тоже хорошая помощь, - подчеркнула Ковалькова.

Она также поддержала введение санкций против тех, кто был причастен к насилию в отношении мирных граждан.

После Ковальковой слово взял Павел Латушко. Он рассказал о том, что в Беларуси по время протестов были задержаны уже около 12 тысяч человек. Латушко также добавил, что Беларусь не заинтересована в том, чтобы дружить с Россией против Европейского союза.