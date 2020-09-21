Видеофакт. В Минске автомобиль сбил 17-летнего пешехода, который стоял в «живой цепи» и скрылся с места происшествия

В Минске автомобиль сбил 17-летнего пешехода, который стоял в «живой цепи» и скрылся с места происшествия
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске 13 сентября автомобиль сбил 17-летнего пешехода, который стоял в «живой цепи». Водитель скрылся с места случившегося. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
- Инцидент произошел на перекрестке улицы Притыцкого и проспекта Пушкина. Молодой человек стоял на проезжей части в «живой цепи». Она, предположительно, была организована людьми с целью блокировки транспорта на данном участке, - рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Парень был доставлен в больницу с множественными переломами ноги.
В ГАИ устанавливают водителя и автомобиля. Очевидцев произошедшего просят звонить в 102 или по номеру 8 017 239-30-16.
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