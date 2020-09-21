Лукашенко 22 сентября проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко

Александр Лукашенко 22 сентября встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Фото: ТАСС

Александр Лукашенко проведет 22 сентября встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

- Последний раз Кожемяко и Лукашенко виделись в июле 2019 года. К слову, на этой встрече президент наградил губернатора Приморского края Орденом Почета. Кожемяко высказал слова благодарности за награду и подчеркнул, что за 11 лет было сделано много полезных проектов – говорится в сообщении.

В телеграм-канале также напомнили о том, что Лукашенко и Кожемяко уже давно знакомы. Ранее губернатор Приморского края руководил Сахалинской областью, а до этого – Амурской областью. Что касается Беларуси, то он плотно и давно с ней сотрудничает.

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