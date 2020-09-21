В Толочинском районе лосенок упал в погреб. Ему на помощь пришли спасатели

В Толочинском районе лосенок упал в погреб. Фото: Витебское областное управление МЧС

В Толочинском районе 21 сентября лосенок упал в погреб. Самостоятельно животное выбраться не смогло. Об этом сообщили на сайте Витебского областного управления МЧС.

- Утром в МЧС позвонили и сообщили, что в деревне Сурновка в погреб упал лосенок. Когда спасатели приехали на место случившегося, то установили, погреб, в который упало животное, находится на заброшенной территории, - пояснили в Витебском областном управлении МЧС.

Лосенка сотрудники МЧС достали с помощью веревки и подручных средств. Его отпустили в лес.

Животное достали при помощи веревки и подручных средств. Фото: Витебское областное управление МЧС

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