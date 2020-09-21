В Министерстве информации рассказали, что ограничили доступ к 111 сайтам. Причина - размещение информации о продаже наркотиков

В Министерстве информации ограничили доступ к 111 интернет-ресурсам. Фото: pixabay.com

В Министерстве информации рассказали, что ограничили доступ к 111 сайтам из-за размещения информации о продаже наркотиков. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

- В Мининформе данное решение было принято в пятницу, 18 сентября. Мы ограничили доступ к 111 интернет-ресурсам из-за того, что они размещали информацию о продаже наркотиков и различных психотропных средств, - говорится в сообщении ведомства.

Также в Министерстве информации отметили, что решение было принято в результате работы, которую провели в КГБ, а также в соответствии с уведомлением от МВД. Они его прислали в письменном виде.

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