В МВД заявили, что никакой конфиденциальной информации о сотрудниках милиции в сети опубликовано не было Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел заявили, что никакой конфиденциальной информации о сотрудниках милиции в сети опубликовано не было. Данный список, который появился в интернете, четырехлетней давности. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Разумеется, что за данный период времени многие сотрудники уже занимают другие должности, работают в других подразделениях и ведомствах. А некоторые и вовсе уволились со службы в связи с выслугой лет, - рассказала Ольга Чемоданова.

Пресс-секретарь также опровергла информацию о массовых увольнениях среди сотрудников милиции и о том, что многие из них, когда списки появились в сети, обратились за помощью в различные фонды.

- Приведу небольшую статистику: за восемь месяцев 2020 года из внутренних органов уволилось на 11% сотрудников милиции чем, чем за этот же период в 2019 году. Смею заверить, что никакого оттока кадров в МВД не происходит, - заявила Чемоданова.

По словам Ольги, подобного рода информационные вбросы, которые не основываются на реальных данных, еще больше укрепляют боевой дух сотрудников. И добавила, что у МВД достаточно ресурсов, чтобы защитить своих сотрудников вместе с их семьями от угроз.

Напомним, что 19 сентября в сети был опубликован список сотрудников милиции. В МВД отмечали, что уже начат поиск тех, кто был причастен к утечке данных.