Минэнерго: Первый энергоблок БелАЭС будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2021 года

В Министерстве энергетики рассказали, что первый блок белорусской АЭС будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2021 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции, которая находится в Островце, будет введен в эксплуатацию в I квартале 2021 года, а второй – в 2022 году. Об этом рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич во время своего выступления на 64-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, состоявшейся в Вене. Об этом сообщили в БелТА.

- В августе 2020 года была завершена загрузка ядерного топлива в реакторную установку первого энергоблока БелАЭС. Что касается ввода в эксплуатацию, то это произойдет в первом квартале 2021 года, а второго – в 2022 году, - рассказал глава ведомства Виктор Каранкевич.

Он отметил, что и далее продолжится открытое и конструктивное сотрудничество с МАГАТЭ.

- в 2021 году состоится визит в Беларусь консультативной миссии МАГАТЭ. За время строительства АЭС в страну приезжали уже семь подобных миссии. Их рекомендации, которые мы получаем, считаем полезными и всегда выполняем, - отметил глава ведомства Владимир Каранкевич.

По словам Каранкевича, энергетический пуск Островецкой АЭС произойдет 7 ноября. Для участия в данном мероприятии глава министерства энергетики пригласил генерального директора МАГАТЭ.