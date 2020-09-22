МВД: За оскорбление в соцсетях сотрудника милиции было возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин из Жлобина

За оскорбление в соцсетях сотрудника милиции было возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин из Жлобина Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что за оскорбление в социальных сетях сотрудника милиции было возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин из Жлобина. Данная информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В августе в своем телеграм-канале мы размещали видео, на котором видно, что водитель совершил наезд на сотрудника милиции. Видео начали активно размещать в социальных сетях. В одной из них под публикацией появились оскорбительные комментарии в адрес пострадавшего сотрудника Жлобинского РОВД, - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она добавила, что те, кто оставил оскорбительные комментарии, наверняка хотели остаться анонимными, но это им не удалось.

Сотрудники районного отдела совместно с коллегами из управления собственной безопасности оперативно установили личности тех, кто писал комментарии. Ими оказались двое мужчин из Жлобина.

- Одному мужчине 40 лет. У него уже есть судимость за угон автомобиля, а также он неоднократно привлекался к административной ответственности. Второму – 25 лет. У него также есть административные приводы.

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В МВД Беларуси заявили, что никакой конфиденциальной информации о сотрудниках милиции в сети опубликовано не было.

Пресс-секретарь ведомства также сообщила, что никакого оттока кадров не происходит. (подробности)