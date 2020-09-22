В Ивановском районе автомобиль сбил мужчину и скрылся с места происшествия Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Ивановском районе автомобиль сбил мужчину и скрылся с места случившегося. Об этом сообщили в официальной группе вконтакте ГАИ УВД Брестского облисполкома.

- Инцидент произошел в воскресенье, 20 сентября недалеко от деревни Ляховичи. Автомобиль сбил 39-летнего мужчину, который, по предварительной информации, лежал на полосе движения, - пояснили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Мужчина был доставлен в больницу в отделение реанимации. Спасти его не удалось.

Сотрудники милиции устанавливают автомобиль и лично водителя, который совершил наезд на мужчину, а также ищут свидетелей ДТП, которых просят звонить по номеру 102.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске автомобиль сбил 17-летнего пешехода, который стоял в «живой цепи» и скрылся с места происшествия.

Парень был доставлен в больницу с множественными переломами ноги. (подробности)

Три человека погибли в аварии под Минском: Kia сбила лося и вылетела на встречку.

Жуткое ДТП произошло на ночной трассе 20 сентября. (подробности)