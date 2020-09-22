Павел Латушко предложил выступить в Госдуме:«Мы не заинтересованы дружить с ЕС против России»

Павел Латушко предлагает выступить в Госдуме. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко записал видеообращение к депутатам российской Госдумы. Он рассказал, что его выступление в Европарламенте было продиктовано желанием донести информацию о происходящем в Беларуси из первых уст. Аналогичная мотивация у Латушко и для выступления в Госдуме.

- Мы отдаем себе отчет в том, что разрешение внутриполитического кризиса, который сложился в нашей стране, зависит прежде всего от белорусского общества. Это решение, эти решения находятся в наших руках. Но мы также отдаем себе отчет, что без наших партнеров, коими являются Европейский союз и Российская Федерация, достаточно сложно урегулировать внутриполитическую ситуацию, сложившуюся в Беларуси сегодня. Мы не заинтересованы дружить с Европейским союзом против России. Так же как мы не заинтересованы углублять наши отношения с Российской Федерацией против Европейского союза, - говорит Павел Латушко.

Он обратился к депутатам российской Госдумы с предложением:

- Я готов выступить на заседании комитета по иностранным делам Госдумы России для того, чтобы представить позицию Координационного совета.

Напомним, члены Координационного совета Павел Латушко, Светлана Тихановская, Ольга Ковалькова 21 сентября выступали в Европарламенте на заседании комитета по международным делам.