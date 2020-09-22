Беларусь 22 сентября присоединяется к международной акции "День без автомобиля"

В Беларуси 22 сентября проходит День без автомобиля. Фото: Оксана БРОВАЧ

Во вторник, 22 сентября, все желающие в Беларуси могут разделить ценности международной экологической акции "День без автомобиля". В этот день предлагается, насколько это возможно, отказаться от использования автомобильного транспорта в пользу более экологичных способов передвижения (например, велосипедом или пешком) или воспользоваться услугами общественного транспорта.

Водителям личных автомобилей в Беларуси 22 сентября предлагают бесплатные поездки в общественном транспорте.

- Во Всемирный день без автомобиля водители смогут бесплатно перемещаться на общественном транспорте, предъявив водительское удостоверение и техпаспорт на транспортное средство, - в своем телеграм-канале приглашает водителей Бреста присоединиться к акции председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Акция действует во всех городах страны. Цель "Дня без автомобиля" - показать, как много вредных выбросов производит автомобильный транспорт, использование которого без особых потерь можно сократить.