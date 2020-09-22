В мире число заразившихся коронавирусом уже приближается к отметке в 31,5 млн человек

Число заразившихся коронавирусом в мире уже приближается к отметке в 31,5 млн человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В мире число заразившихся коронавирусом достигло почти 31,5 миллиона человек. Прирост за сутки - 23,6 тысячи человек. Об этом сообщили в БелТА.

- За весь период пандемии коронавируса победили инфекцию 23,3 миллиона человек. Число тех, кто не смог справиться с COVID-19 и умер, уже подбирается к отметке в миллион - 974 814 человек, - приводит слова из сообщения, которое опубликовано на сайте Университета Джона Хопкинса в Америке, БелТА.

На первом месте по числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом по-прежнему остается США - более 7 миллионов человек. Следом за Америкой расположилась Индия - свыше 5,5 миллиона человек, после нее - Бразилия - 405 миллиона человек.

В Беларуси на 22 сентября число заразившихся коронавирусом уже приближается к 76 тысячам. За весь период пандемии скончались 785 человек.

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