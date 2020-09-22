Режиссер Никита Михалков высказался о протестах в Беларуси: Это компьютерная графика

Никита Михалков назвал протесты в Беларуси "компьютерной графикой" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Известный российский режиссер и актер Никита Михалков высказался о протестах, которые уже на протяжении почти двух месяцев происходят в Беларуси. Он назвал их компьютерной графикой. Это прозвучало 12 сентября в передаче «БесогонTV» на УouTube.

Михалков сравнивал в эфире две фотографии с протестов в Минске и пришел к выводу, что это фотошоп.

- Уверяю вас, что это абсолютная компьютерная графика. Я же в этом профессионал. Вы можете мне доверять. Просто поймите, что того количества просветов между ног у людей, которые стоят в первых рядах, не может быть никак при таком скоплении народа, - заверил режиссер.

И добавил, что протесты в Беларуси были организованы людьми, которые «занимаются деструктивной деятельностью осознанно».

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