В Кореличском районе 67-летняя пенсионерка ехала на велосипеде и попала под колеса МАЗа. Она скончалась на месте

В Кореличском районе 67-летняя пенсионерка ехала на велосипеде и попала под колеса МАЗа. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Кореличском районе 67-летняя пенсионерка ехала на велосипеде и попала под колеса МАЗа. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- Инцидент произошел 19 сентября, в субботу. Женщина ехала на велосипеде и в момент, когда выезжала на перекрестке со второстепенной дороги на главную, попала под колеса МАЗа, - пояснили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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