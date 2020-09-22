В Кореличском районе 67-летняя пенсионерка ехала на велосипеде и попала под колеса МАЗа. Она скончалась на месте

В Кореличском районе 67-летняя пенсионерка ехала на велосипеде и попала под колеса МАЗа. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В Кореличском районе 67-летняя пенсионерка ехала на велосипеде и попала под колеса МАЗа. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
- Инцидент произошел 19 сентября, в субботу. Женщина ехала на велосипеде и в момент, когда выезжала на перекрестке со второстепенной дороги на главную, попала под колеса МАЗа, - пояснили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
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