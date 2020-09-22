«Все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы»: Лукашенко заявил, что планирует посетить Приморский край

Лукашенко намерен в 2021 году посетить Приморский край. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 22 сентября во Дворце Независимости проводит встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. На встрече президент заявил, что намерен в 2021 году посетить дальневосточный регион России. Об этом сообщает БелТА.

- На встречах с Владимиром Путиным он часто с особой теплотой вспоминает о Приморском крае. И он уже больше говорит о нем, чем о Санкт-Петербурге. И однажды я сказал об этом ему. Путин настаивает на том, что я обязательно должен посетить Приморский край. Да я уже и своим детям сказал, что в 2021 году найдем время, чтобы там побывать и увидеть Сахалин, Камчатку, Алтай и озеро Байкал. Надо посмотреть на это чудо природы, - подчеркнул президент.

К слову, на встречу с Александром Лукашенко Олег Кожемяко приехал со своей супругой. Об этом рассказали в телеграм-канале «Пул Первого».

На встречу с Лукашенко губернатор Приморского края приехал со своей супругой. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

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