Лукашенко хочет участвовать в строительстве космодрома Восточный в России

Строительство космодрома Восточный в Амурской области интересует Лукашенко. Фото: Артём-Астроном - собственная работа, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Александр Лукашенко во Дворце Независимости 22 сентября встречается с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко. На этой встрече президент Беларуси высказал заинтересованность участвовать в строительстве космодрома Восточный на Дальнем Востоке.

- Мы сейчас еще раз внимательно подойдем к этому объекту, и президент России меня просил посмотреть. Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть, и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве, - заявил Александр Лукашенко в ходе встречи.

На космодроме Восточный сейчас в разгаре вторая очередь строительства. Она должна завершиться в 2022 году. Уже в августе 2023-го планируется первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Также здесь построят стартовые площадки и необходимую инфраструктуру для других сверхтяжелых ракет и ракет среднего класса.