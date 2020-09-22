Лукашенко - Кожемяко: Мы часто вспоминаем о своем Отечестве от Бреста до Владивостока

Лукашенко заявил, что часто вспоминает об Отечестве от Бреста до Владивостока. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 22 сентября, проводит встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Глава государства заявил о том, сотрудничество с дальневосточным краем в дальнейшем будет только развиваться. Об этом сообщает БелТА.

- Хоть и географически Приморский край далеко от нас и между нами тысячи километров, но мы не рассматриваем Владивосток как чужой и далекий город. Мы часто вспоминаем о своем Отечестве от Бреста до Владивостока. Вы живете в нашем Отечестве. И наше сотрудничество дальше будет развиваться, - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что на встрече с Олегом Кожемяко Александр Лукашенко также заявил о своем намерении посетить в 2021 году Приморский край.

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