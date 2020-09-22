За убийство двоих родных детей пару из Житковичей приговорили к 23 годам Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По уголовному делу об организации убийства и убийстве двоих новорожденных детей Гомельский областной суд вынес приговор. Процесс был закрытым, поэтому подробности страшной трагедии неизвестны.

В Генеральной прокуратуре Беларуси рассказали, что случилось все еще в 2014 - 2015 годах. 37-летняя безработная жительница Житковичского района склонила 35-летнего сожителя к убийству их двух новорожденных детей. Мать приговорили за организацию убийства заведомо малолетних к 23 годам лишения свободы, убийцу-отца - к такому же сроку. Еще полгода добавили за другое преступление - раньше мужчину уже не раз судили за кражи.

- Содеянное поразило жестокостью. Среди способствовавших тому причин прокуратура назвала чрезмерное употребление обвиняемыми спиртных напитков, нежелание контролировать свое поведение в быту, паразитический образ жизни, - прокомментировали в Генпрокуратуре. - Это сформировало у них циничное и безразличное отношение к жизни человека.

Приговор пока не вступил в законную силу. Отец убил детей с особой жестокостью, как именно - не уточняется. В горе-семье есть и другие дети - еще трое несовершеннолетних. На них мать лишили родительских прав.

Раньше в прокуратуре отмечали, что в 2012 году детей признавали находящимися в социально опасном положении, но в 2015-м сняли с этого учета. После произошедшей трагедии чиновников сельисполкома и амбулатории наказали дисциплинарно, а директора местного детсада-школы уволили.