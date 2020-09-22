Адвокат Бабарико: «В условиях открытого и публичного разбирательства его невиновность была бы явно видна»

Адвокат рассказал о самочувствии Виктора Бабарико Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Защитник незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский рассказал о своем подзащитном. Однако с оговоркой, что полноценно рассказать о сути дела он не может из-за подписки о неразглашении. Он даже не может назвать статьи обвинения, хотя в публичных выступлениях руководства страны они звучали.

– Эта подписка существенно затрудняет комментарии о деле, - в комментарии БелаПАН говорит Лаевский.

По словам адвоката, ответы на жалобы, поданные в августе и сентябре, не удовлетворяют защиту.

– Генпрокуратура доводы жалоб не рассматривает, в полученных ответах мы не видим оценки наших доводов по существу и какой-либо законной аргументации, - добавляет Дмитрий Лаевский.

Защитник говорит, что с августа существенных для дела Бабарико следственных действий не проводилось.

– Предъявленное обвинение не позволяет понять, какие именно действия ему инкриминируются. Безусловно, это существенное нарушение права на защиту. Кроме того, даже те формулировки, которые выдвинуты в обвинении, с точки зрения закона вызывают большие сомнения, поскольку из них непонятно, какие факты и какие именно нормы права положены в основу обвинения. Мы убеждены, что в условиях открытого и публичного разбирательства невиновность Виктора Дмитриевича во всем, что ему инкриминировалось, была бы явно видна, – заявляет адвокат.

Что насчет самочувствия Бабарико, то адвокат передает, что его подзащитный настроен отстаивать свою правоту и пребывает в хорошем настроении.

– Конечно, надо понимать, что вопрос о настроении всегда сопряжен с тем, что человек находится в СИЗО в отсутствие для этого законных оснований, от этого крайне трудно абстрагироваться. Но Виктор Дмитриевич хорошо держится, - добавляет Лаевский.

Также он сообщает, что у Бабарико есть сложности с получением и отправкой писем, а также получением газет и книг.