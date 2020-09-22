С 22 сентября в Беларуси повысились цены на скупку драгметаллов у населения

За золото 375-й пробы теперь дают 55,15 рублей за грамм (+7,76 рублей в сравнении с ценой, которая действовала с 17 августа)
Фото: Дарья ПУТЕЙКО
С 22 сентября Министерство финансов повысило цены на скупку драгоценных металлов в ломе и изделиях у населения. Постановление №35 ведомство разместило на своем официальном сайте. Датировано оно еще 14 сентября.
В сравнении с действующими, цены на золото увеличены:
За аурум 375-й пробы теперь дают 55,15 рубля за грамм (+7,76 рубля в сравнении с ценой, которая действовала с 17 августа);
500-й пробы - 75,34 рубля за грамм (+12,15 рубля);
583-й и 585-й проб - 86,04 рубля за грамм (+12,11 рубля);
750-й пробы - 110,3 рубля за грамм (+15,11 рубля);
900-й пробы - 132,36 рубля за грамм (+18,62 рубля);
916-й пробы - 134,72 рубля за грамм (+18,96 рубля);
950-й пробы - 139,72 рубля за грамм (+19,66 рубля);
958-й пробы - 140,89 рубля за грамм (+19,82 рубля).
Платина 950-й пробы подорожала на 10,01 рубля. Один грамм с 22 сентября стоит 66,35 рубля.
Серебро также подорожало:
Аргентум 750-й пробы стоит 1,55 рубля (+ 49 копеек);
800-й пробы - 1,65 рубля за грамм (+52 копейки);
875-й пробы - 1,8 рубля за грамм (+57 копеек);
916-й пробы - 1,89 рубля за грамм (+60 копеек);
925-й пробы - 1,91 рубля за грамм (+61 копейка);
960-й пробы - 1,98 рубля за грамм (+63 копейки).
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