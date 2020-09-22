Польша открыла границы! Могут въезжать все граждане Беларуси с визами

Польша открыла границы для граждан Беларуси. Фото: Оксана БРОВАЧ

Министр внутренних дел и администрации Польши Бартош Гродецкий 21 сентября изменил свое распоряжение от 13 марта, которым вводились ограничения на движение через границы Польши.

С 22 сентября въезжать в страну могут все граждане Беларуси, у которых есть виза. Об этом сообщается и на сайте Главной комендатуры пограничной службы Польши.

Условие для въезда только одно: согласие в течение 10 дней после пересечения границы соблюдать карантин. От него освобождаются представители некоторых профессий - например, водители-международники или работники моря. Также могут не соблюдать самоизоляцию иностранцы, которые едут к близким родственникам в Польше, студенты, представители дипмиссий и некоторые другие категории граждан - полный список опубликован на сайте пограничной службы.

На общих условиях 10-дневный карантин обязателен. Контролирует иностранцев на карантине полиция и санитарная служба. Во время пересечения границы нужно предоставить адрес, по которому планируется быть на самоизоляции.

Как ранее комментировали «КП» в государственной санитарной службе Польши, не избавляет от карантина даже тест на коронавирус, который можно сделать в Беларуси.

- Нет, сделанный перед поездкой в Польшу тест не избавляет от обязанности соблюдать карантин, - комментировали на прошлой неделе «Комсомолке» в Главной санитарной инспекции Польши. - В таких жизненных ситуациях, как похороны близкого человека, срочные рабочие вопросы и так далее, можно обращаться за освобождением от карантина в местную санитарную инспекцию. Но по общему правилу нужно соблюдать 10-дневный карантин.