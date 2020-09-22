Кроссовер и велосипед. В Шклове под колеса машины попала 14-летняя девочка

В результате случившегося подросток получила травмы. Фото: Александр Бланк.

В Шклове кроссовер сбил 14-летнюю велосипедистку, которая переезжала через дорогу прямо на велосипеде и не слезла с него. Про это пишет БелТА со ссылкой на отделение агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

21 сентября в 8.15 в Шклове на перекрестке улиц Ленинской и Я. Коласа произошло ДТП. На авто BMW X5 двигалась 35-летняя местная жительница. Когда она поворачивала налево, то наехала на юную велосипедистку, которая ехала через дорогу на велосипеде.

В результате случившегося девочка получила травмы.

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