Разобраться с долгостроями и повысить популярность спортивных объектов учебных заведений потребовал новый глава Мингорисполкома

В 2020-21 количество минских долгостроев должно сократиться на 165 объектов, в том числе на 104 в этом году
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Избавиться от всех минских долгостроев хочет Владимир Кухарев, новый председатель Мингорисполкома. Сейчас на тех стройках, которые обеспечены финансированием, им поручено вести работы ежедневно, в том числе и на выходных, пишет телеграм-канал «Минск. Официально».
В 2020 - 2021 годах количество минских долгостроев должно сократиться на 165 объектов, в том числе на 104 в этом году.
Пока удалось достроить 57 объектов, а один - продать.
Помимо этого, председателем Мингорисполкома поручено проанализировать загрузку в спортивных объектах учебных заведений и разработать решения, которые повысят их популярность у населения.
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