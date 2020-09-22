Сотрудник ОМОНа выиграл суд против телеграм-канала Nexta

Омоновец судился с телеграм-каналом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поводом для судебного разбирательства стало скандальное видео, в котором якобы фигурирует экс-претендент на президентское кресло Валерий Цепкало. На компрометирующем видео мужчина фигурирует рядом с девушками, которых авторы определяют как проституток.

В июле телеграм-канал Nexta сообщил, что в ролике роль Валерия Цепкало сыграл сотрудник ОМОНа Алексей Ковалев, командир одной из групп спецподразделения ГУВД Мингорисполкома.

- Сотрудник, честь и достоинство которого были опорочены, обратился в суд. При этом правовую поддержку ему оказали оперативники подразделения собственной безопасности МВД, - комментирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. - Выяснилось, что на фотоснимках, прикрепленных к компрометирующему посту, изображен не Алексей Ковалев, а другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним.

Суд Минского района удовлетворил иск омоновца к Nexta.

- Администратор канала должен уплатить в пользу Ковалева компенсацию за моральный вред в размере 2500 рублей, а также опровергнуть недостоверную информацию. Истец планирует направить деньги на благотворительность, - добавляет МВД.