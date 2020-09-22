C 30 сентября «Белавиа» снова будет летать в Москву

Минск возобновляет полеты в Москву. Фото: Оксана БРОВАЧ

С 30 сентября национальный авиаперевозчик «Белавиа» возобновляет рейсы в Москву. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе компании.

Пока «Белавиа» заявила о выполнении только одного рейса в неделю в Россию. Самолеты в Москву (аэропорт Домодедово) будут летать каждую среду. Билеты уже есть в продаже. В системе бронирования на сайте перевозчика можно найти билеты экономкласса на 30 сентября из Минска в Москву за 642 рубля при покупке туда-обратно. Время вылета - 12.35, прибытие в 13.55.

Напомним, ранее о возобновлении полетов заявил российский «Аэрофлот». Рейсы Москва - Минск начнут выполняться с 26 сентября раз в неделю по субботам.

О возобновлении железнодорожного и автобусного сообщения страны не говорится. Пока, кроме как на самолете, попасть из Беларуси в Россию нельзя. С марта действуют ограничения на въезд в страну, связанные с коронавирусом.