Греф заявил, что белорусская «дочка» Сбербанка испытывает проблемы с ликвидностью в нацвалюте

«Все участники рынка сейчас испытывают проблемы с белорусской нацвалютой», - подчеркнул Греф

У белорусского дочернего предприятия Сбербанка имеются проблемы с ликвидностью в белорусских рублях, как и у всех остальных участников рынка. Про это в интервью телеканалу Россия-24 рассказал председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

«У нас есть проблемы в национальной валюте - белорусском рубле, как у всего рынка, потому что фактически Национальный банк Беларуси сегодня прекратил предоставлять ликвидность, и кредитование в национальной валюте приостановлено», - заявил глава банка.

Он полагает, что эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока местный регулятор не начнет предоставлять необходимый объем ликвидности.

«Все участники рынка сейчас испытывают проблемы с белорусской нацвалютой. Пока ситуацию не стабилизирует Нацбанк Беларуси и не начнет предоставлять необходимый объем ликвидности, полагаю, что все участники рынка будут испытывать проблемы с ликвидностью», - подчеркнул Греф.

С ликвидностью в остальных валютах, в том числе и с российскими рублями, проблем нет, - добавил он.

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