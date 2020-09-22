Вокалисту группы Gods Tower Владиславу Новожилову дали 8 суток

Новожилов участвовал в уличном концерте в Минске. Фото: instagram.com/lesley.knife

Владислава Новожилова, лидера метал-группы Gods Tower, которого больше знают под псевдонимом Lesley Knife, осудили на 8 суток административного ареста. Решение 22 сентября вынесла судья суда Заводского района Минска Жанна Хвойницкая.

Новожилова задержали вместе с Александром Помидоровым после уличного концерта 19 сентября в сквере на Ангарской. Там собралось около 200 человек.

Александру Помидорову тоже дали 8 суток ареста. Обоих судили за участие в несанкционированном массовом мероприятии.