В Могилеве на предприятии 55-летняя рабочая получила смертельную травму

В Могилеве погибла рабочая. Фото: Следственный комитет.

В Могилеве 22 сентября случилось ЧП на производстве. На одном из предприятий города погибла 55-летняя рабочая. Она получила смертельную травму во время работы на автоматизированном намотчике по производству полиэфирных материалов. Об этом сообщает Следственный комитет. Характер травм, которые получила женщина, не уточняется.

На предприятие прибыли правоохранители и сотрудники Департамента государственной инспекции труда. Они осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства гибели рабочей. Проводится проверка.